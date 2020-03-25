Karagöz ile Hacivat'tan

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz Kukla Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAKUM) sanatçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla video hazırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1 dakikalık gösteride Karagöz ve Hacivat karakterleri başrolde yer alıyor.

Hazırlanan görselde, evde canı sıkılan Hacivat, sokakta dolaştıktan sonra Karagöz'ün evinin önüne gidiyor ve onu dışarı çağırıyor. Balkona çıkan Karagöz, kendisine seslenen Hacivat'a, "Yahu neden virüsten korunmuyorsun?" diye soruyor.

Karagöz'den, virüsten korunmak için uyulması gereken 14 kuralı kendisine anlatmasını isteyen Hacivat, aldığı tavsiyelerin ardından evine dönüyor.