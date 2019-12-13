Karagöz Misafirlikte" 14 Burda'da - Son Dakika
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Karagöz Misafirlikte" 14 Burda'da

6 saat önce

Bolululara hizmet veren 14 Burda AVM, 14 Aralık Cumartesi günü 'Karagöz Misafirlikte' tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

Karagöz Misafirlikte

Bolululara hizmet veren 14 Burda AVM, 14 Aralık Cumartesi günü 'Karagöz Misafirlikte' tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.


Bolu'da yaşayan çocuklar, 14 Burda AVM'de eğlenceli anlar yaşayacak. 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 ve 17.00' de ücretsiz sahnelenecek 'Karagöz Misafirlikte' tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını 14 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartacak. Büyüklere alışveriş alanında hizmetini sürdüren 14 Burda AVM, ilde yaşayan tüm çocukları eğlenceli anlar yaşamaya davet etti. - BOLU

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:44 Kaynak: İHA
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