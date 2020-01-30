Karagöz Müzesi yarıyıl tatilin ilk haftasında 3 bine yakın ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karagöz Müzesi yarıyıl tatilin ilk haftasında 3 bine yakın ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Karagöz Müzesi yarıyıl tatilin ilk haftasında 3 bine yakın ziyaretçi ağırladı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi'ni, yarıyıl tatilinin ilk haftasında yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti.

Karagöz Müzesi yarıyıl tatilin ilk haftasında 3 bine yakın ziyaretçi ağırladı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi'ni, yarıyıl tatilinin ilk haftasında yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, müze ziyaretçilerine pazartesi günleri hariç hafta içi 4, hafta sonları ise 2 seans ücretsiz gölge oyunu gösterileri düzenlendiği kaydedildi.

Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de katılabildiği gösterilere ilginin büyük olduğu ifade edilerek, yarıyıl tatilinin ilk haftasında 2 bin 756 ziyaretçiyi ağırlayan müzede, geçen pazar günü yoğunluk nedeniyle ek gösteriler gerçekleştirildi.

Müzede ayrıca katılımın kontenjanla sınırlı tutulduğu Karagöz tasviri tasarım atölyesi etkinliğini de gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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