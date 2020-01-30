Karagöz Müzesi yarıyıl tatilin ilk haftasında 3 bine yakın ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi'ni, yarıyıl tatilinin ilk haftasında yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, müze ziyaretçilerine pazartesi günleri hariç hafta içi 4, hafta sonları ise 2 seans ücretsiz gölge oyunu gösterileri düzenlendiği kaydedildi.

Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de katılabildiği gösterilere ilginin büyük olduğu ifade edilerek, yarıyıl tatilinin ilk haftasında 2 bin 756 ziyaretçiyi ağırlayan müzede, geçen pazar günü yoğunluk nedeniyle ek gösteriler gerçekleştirildi.

Müzede ayrıca katılımın kontenjanla sınırlı tutulduğu Karagöz tasviri tasarım atölyesi etkinliğini de gerçekleştirildiği aktarıldı.