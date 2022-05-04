Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti - Son Dakika
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Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

04.05.2022 00:22
Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma, Ümraniye, Karagöz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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