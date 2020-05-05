Karagöz ve Hacivat bu ramazan bütün evlerde - Son Dakika
Son Dakika Magazin Karagöz ve Hacivat bu ramazan bütün evlerde - Son Dakika Magazin

Karagöz ve Hacivat bu ramazan bütün evlerde

6 saat önce

ramazan gecelerinin eğlencesi geleneksel Türk gölge oyunu, koronavirüs sürecinde bu sanatın önemli ustalarından Suat Veral ile Türkiye'nin ilk kadın karagöz sanatçısı yeğeni Merve İlken sayesinde, sosyal medya üzerinden evlere konuk oluyor.

Karagöz ve Hacivat bu ramazan bütün evlerde, System.String[]

ramazan gecelerinin eğlencesi geleneksel Türk gölge oyunu, koronavirüs sürecinde bu sanatın önemli ustalarından Suat Veral ile Türkiye'nin ilk kadın karagöz sanatçısı yeğeni Merve İlken sayesinde, sosyal medya üzerinden evlere konuk oluyor.


Ramazan ayında da devam eden koronavirüs tedbirleri nedeniyle, kalabalık salonlarda izlemeye alıştığımız Karagöz ve Hacivat da online ortama ayak uydurmak durumunda kaldı.


Geleneksel Türk gölge oyununu gelecek kuşaklara aktarmak adına büyük çaba sarf eden Suat Veral ile karagöz sanatçısı Merve İlken, bu süreçte Karagöz-Hacivat'ın gösterilerini sosyal medya üzerinden izleyiciyle buluşturuyor.


Veral ve İlken'in hazırlayıp sunduğu gösteri, sponsorluklarını üstlenen bir halı firmasının instagram sayfası üzerinden her akşam iftardan yarım saat sonra yayında oluyor.


Koronavirüs sürecini evde kalarak geçirenler, bir çok alanda olduğu gibi Türk gölge oyunu sanatında da bir ilke tanıklık ediyor.


"Karagöz ve Hacivat, mesajlarını topluma iletmeye devam ediyor"


Gölge oyunu sanatçısı Suat Veral, Hacivat ve Karagöz'ün, koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler nedeniyle bu ramazan ayında meydanlarda değil, herkes gibi evde olduğunu dile getirdi.


Gösterilerine online olarak devam ettiklerini anlatan Veral, Karagöz ve Hacivat'ın yeni konu başlıklarıyla izleyici karşısına çıktığını ve bugünkü ortama çok iyi adapte olduğunu söyledi.


Karagöz ve Hacivat'ın bu süreçte izleyicilere moral olmaya devam ettiğini belirten Veral, "Hacivat ve Karagöz'ün gösterilerindeki konu içerikleri, çocuklara ve büyüklere eğlenceli ve güzel bir serüven yaşatıyor. Gösterileriyle mesajlarını topluma iletmeye devam ediyor. Bu ramazanda da Karagöz ve Hacivat'a çocuklar, gençler ve toplum tarafından büyük ilgi var." dedi.


Mesleğinde 41 yılı geride bırakan Suat Veral, "Karagöz'ün her zaman hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Topluma hangi yenilikleri sunabileceğimin hazırlıklarını yapıyorum. Tabii bu malum süreç içinde yenilikler bize de ışık tutmuş oldu. Karagöz ve Hacivat bu süreçte de hazır olduğunu göstermiş oldu." diye konuştu.


"Topluma güzel mesajlar verecekler"


Gölge oyunu sanatını özveriyle icra ettiklerini dile getiren Veral, sözlerine şöyle devam etti: "Gölge oyunu topluma her zaman destek olmuş, bu iki karakter bize bir çok şeyi anlatmıştır. Bugün de yeni konu başlıkları ile Karagöz ve Hacivat bizlere moral ve motivasyon açısından güzel mesajlar veriyor.


Sadece koronavirüs meselesi değil, lösemi gibi ince hastalığı olan çocuklarımıza ya da diğer hastalarımıza da Karagöz çok destek olmuştur. İşitme engelli çocuklara, gençlere, toplumun bir kesimine Karagöz her zaman faydalı olmuştur. Motivasyon, toplumu birleştirme, kardeşlik duygularını yaşatan bir karakterdir. Karagöz bizim için çok değerli. Benim bile tasvirlerini hazırlarken heyecan duyduğum bir karakter. Bugünkü ortamda da topluma güzel mesajlar verecekler diye düşünüyorum."


"Karagöz bu duyguyu ayrı bir heyecanla yaşıyor"


Koronavirüs sürecinde kendileri açısından çok fazla değişen bir durumun olmadığını ifade eden Veral, "Hayali olarak perdemizi kurduğumuzda izleyici bizi göremiyordu, Karagöz ve Hacivatı görüyordu. Bizim için çok değişen bir şey yok. Amaç zaten Karagöz ve Hacivat'ın ortada olması. Bugün seyircinin tam karşısında değiliz belki ama Karagöz bence bu duyguyu ayrı bir heyecanla yaşıyor. Karagöz ve Hacivat, bu süreçte kitlenin daha çok olduğu online ortamda, internet aracılığıyla bir çok eve, belki dünyanın diğer ucundaki bütün insanlara sesini duyuruyor. Bence çok faydalı olan noktadan da bakmak lazım. Hayat böyle çünkü. Bazen bunları da yaşamamız gerekiyor. Bizler evdeyiz ama Karagöz ve Hacivat da evde ve evden güzel mesajlar dünyanın bir ucuna kadar gidiyor." şeklinde konuştu.


"Karagöz, teknoloji sayesinde bütün evlere konuk oluyor"


Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanatçısı Merve İlken de bu süreçte, "Teknoloji ile Karagöz ve Hacivat nasıl ilerleyecek?", "Karagöz teknolojiden etkilenecek mi?" sorularının cevabını yaşadıklarını ifade etti.


Bu ramazan ayında Karagöz meydanlarda olmasa da teknoloji sayesinde bütün evlere konuk olabildiğini belirten İlken, "Bunu da sosyal medya üzerinden Karagöz'ün çizgisini hiç bozmadan, gölge oyununu devam ettirerek sürdürüyoruz. Bu noktada çocuklarımız, sosyal medyayı bir nevi iyi kullanmaya çalışacaklar. Aileleriyle birlikte sosyal medya üzerinden ortak bir noktada buluşmuş olacaklar." dedi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:23 

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