"Karagözüm İki Gözüm" sergisinin perde arkası çevrim içi etkinlikte anlatıldı - Son Dakika

"Karagözüm İki Gözüm" sergisinin perde arkası çevrim içi etkinlikte anlatıldı

Yapı Kredi Müzesi'nde 15 Eylül'de kapılarını açan ve 7'den 70'e herkese hitap eden "Karagözüm İki Gözüm" sergisinin perde arkası, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın YouTube kanalında gerçekleştirilen çevrim içi söyleşide ele alındı.

Yapı Kredi Müzesi'nde 15 Eylül'de kapılarını açan ve 7'den 70'e herkese hitap eden "Karagözüm İki Gözüm" sergisinin perde arkası, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın YouTube kanalında gerçekleştirilen çevrim içi söyleşide ele alındı.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık editörlerinden Fisun Yalçınkaya'nın moderatörlüğündeki etkinlikte, serginin küratörü Cengiz Özek, serginin tasarımını yapan Sevim Sancaktar ve Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Sorumlusu Elif Erdoğan, sergi fikrinin ortaya çıkışından mekanın tasarlanmasına kadar uzanan süreci anlattı.

"Klasik algının dışında bir sergi ortaya koymayı hedefledik"

Elif Erdoğan, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık altında faaliyet gösteren Yapı Kredi Müzesi Koleksiyonu'nda etnografik ve nümizmatik eserlerin yer aldığına dikkati çekerek, sergide, Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu'nun önemli temsilcilerinden Ragıp Tuğtekin'in orijinal tasvirleri ve etkilendiği sanatçıların yanı sıra günümüz Karagöz sanatçılarının da işlerinin yer aldığını söyledi.

Yapı Kredi Müzesi olarak her seferde farklı işler ortaya koymayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Karagöz'de karar kıldıktan sonra çok çeşitli araştırmalar yaptık. Karagöz'ün toplumsal anlamda bilinmeyen yüzlerini de anlatabileceğimiz bir sergide bize kim yardımcı olabilir diye düşündük ve Cengiz Özek'in bunu yapabileceğinde karar kıldık. Klasik algının dışında bir sergi ortaya koymayı hedefledik. O yüzden de daha yenilikçi tasarımlar üretme konusunda iyi olduğunu düşündüğümüz Karşılaşmalar ekibiyle bir araya geldik." dedi.

Erdoğan, koleksiyonda yer alan figürlerin hepsini göstermek yerine bir seçki yaptıklarına işaret ederek, sergi ile bugünün sanatçılarının Karagöz'le kurduğu ilişkiyi de sanatseverlere göstermeyi amaçladıklarını ifade etti.

"İzleyiciler Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu'nun yıllar içindeki değişimini görebilecekler"

Küratör Cengiz Özek de gölge oyunu tasvirlerinin bir sergi salonunda izleyiciyle buluşmasının, gölge oyunuyla ortak bir yönü olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Her ikisinde de seyirciyle karşı karşıya geliyorsunuz. Sergide, 'Seyirci bir Karagöz'den ne almalı?' ve 'Onunla nasıl bir fikir mücadelesine girmeli?' sorularına cevap aradık. Bu anlamda bu sergiyi düzenlerken seyirciyi düşündük. Sergiye girdiğimizde bir tarihçe bölümüyle karşılaşıyoruz. Karagöz'ün doğuşu ve yayılmasıyla ilgili görüşleri ve notları yan yana dizdik. Seyirci küçük bir alanda çok fazla bilgiye sahip olup ayrılabiliyor. Milattan önceden günümüze kadar uzanan bu anlatı sürecinin bütün ipuçlarını seyircimizle paylaştık. Karagöz'le ilgili yanlış bilinen bazı konulara da değindik. Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosunun önemli temsilcilerinden Ragıp Tuğtekin olmasaydı, Karagöz bu denli bilinebilir miydi, sanmıyorum. Ragıp Bey, birçok öğrenciyi yetiştirdi. Karagöz'ün tüm Türkiye'ye yayılmasında etkili olan onun yetiştirdiği öğrenciler oldu."

Özek, Karagöz'ü bugün yaşadığı biçimde yorumlamayı daha değerli bulduğunu dile getirerek, izleyicilerin Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu'nun yıllar içindeki değişimini de görebileceği bir sergiye imza attıklarını söyledi.

Serginin tasarımını yapan Karşılaşmalar ekibinden Sevim Sancaktar ise salgın sürecinde bu kadar geniş çaplı bir serginin tasarımını yapmanın zorluğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir ekip işi ortaya çıktı aslında. Sergilemeyi tasarlamak üzerine düşünürken içeriğin tarihselliği ve bunu bugünün diliyle anlatma konusunda çokça düşündük. Bir müzede sergi hazırlıyorduk. Orada alanlar birbiriyle karşı karşıya gelmeye başladı. Bir yandan koruma dürtüsüyle hareket ediyorduk diğer yandan da statik bir sergilemeden uzak durmaya çabalıyorduk. Mekanın mimarisini tasarlarken figürlerin hareketlerinden yararlandık."

Yapı Kredi Bankası, Karagöz, Eylül, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Karagözüm İki Gözüm' sergisinin perde arkası çevrim içi etkinlikte anlatıldı - Son Dakika


Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz
Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı         
00:01
Ermeni askerlerinin cephede Ermeni askerlerinin cephede "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı         
23:11
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Eşini öldürüp cansız bedenini otomobilde gezdiren koca, müebbet hapis cezası aldı Eşini öldürüp cansız bedenini otomobilde gezdiren koca, müebbet hapis cezası aldı         
09:09
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 02:40:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Karagözüm İki Gözüm" sergisinin perde arkası çevrim içi etkinlikte anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei