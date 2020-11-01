Karagül apartmanının yıkım çalışmaları başladı - Son Dakika

Karagül apartmanının yıkım çalışmaları başladı

01.11.2020 21:12
Karagül apartmanının yıkım çalışmaları başladı, System.String[]

İzmir'de depremden 5 dakika sonra yıkılma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan Karagül apartmanı için yıkım kararı çıktı.

İzmir'de depremden 5 dakika sonra yıkılma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan Karagül apartmanı için yıkım kararı çıktı. Binanın kontrollü bir şekilde yıkımına başlandı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 5 dakika sonrasında yıkılma anı vatandaşların cep telefonuna yansıyan ve depremin büyüklüğünü tüm Türkiye'ye gösteren binalardan Karagül Apartmanı için yıkım kararı çıktı. Bugün akşam saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekipler, Bayraklı ilçesindeki apartmanın bir bölümünü kontrollü bir şekilde yıkımına başladı. Yıkımda, ortalık toz dumana dönerken, apartman sakinleriyse o anları üzgün bir şekilde izledi, makinaların çalışması durduğunda enkazdaki değerli eşyalarını almaya çalıştı. Depremde ölü ya da yaralının bulunmadığı apartmanın yıkım çalışmaları, 2 saatlik çalışmanın ardından havanın kararmasıyla birlikte yarına bırakıldı.

İTFAİYE ERİ MUHABBET KUŞU İÇİN APARTMANA GİRMİŞTİ

Öte yandan giriş ve çıkışların yasak olduğu Karagül Apartmanı'nda, bir itfaiye eri içeride mahsur kalan bir muhabbet kuşu için kendisini riske atmış, apartmana girerek hayvanı kurtararak sahibine teslim etmişti. Muhabbet kuşunun sahibiyse uzun süre sevinç gözyaşları dökmüştü.

(Suat Metin - Burak Yalman/İHA)

Karagül apartmanının yıkım çalışmaları başladı
Karagül apartmanının yıkım çalışmaları başladı
Karagül apartmanının yıkım çalışmaları başladı

Cep Telefonu, Muhabbet, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karagül apartmanının yıkım çalışmaları başladı - Son Dakika


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