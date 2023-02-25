Karagülle İnşaat, dayanıklı yeni proje sırrını açıkladı!

Karagülle Mimarlık sahibi olan Kamuran Akbay konuyla ilgili açıklamasında "Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinin ardından dayanıklı binaların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Vatandaşların depreme karşı güvenli evlerde yaşaması için gerekli inşa çalışmaları yürütülmeli. Farklı zemin türlerine sahip her bir bina için kentsel dönüşüm olanakları, büyük bir faydaya sahip. Daha güvenli çalışmalar yapılırken en başta sulu ve gevşek zemin tespiti yürütülmeli. Deprem dalga frekansını en az seviyeye indirgeyecek zemin etütleri ile hasarsız sonuçlanan binaların oluşumu desteklenmeli. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu unutmayarak yeni konut yapımında standartları yerine getirmek şart. Var olan binaların iyileştirme ve güçlendirilmesi anlamında da en doğru yöntemler baz alınmalıdır.

Meydana gelen kentsel dönüşüm süreci içerisinde maalesef yanlış ve sorumsuz müteahhit seçimleri olması ile birlikte pek çok vatandaşın mağduriyeti gözler önüne serildi. Maddi olarak imkanı olmasına rağmen teknik olarak herhangi bir tecrübeye sahip olmayan bu müteahhitler pek çok olumsuzluğun temel nedeni haline geldi. Sorumsuz müteahhitler yüzünden daha önceki depremlerde olduğu gibi son olarak yaşanılan Kahramanmaraş depreminde de pek çok can enkaz altında kaldı.

Yaşanılan tüm bu olayların tek sebebi yanlış yapılan müteahhit seçimleri olmaktadır. Genel olarak müteahhitlerin en çok tercih edilme sebebi fazladan daire verme vaatleri oluyor. Ancak bu süre sadece bir kandırmaca olarak meydana gelmekte ve inşaata dair gerçekleşen sözleşmelerin imzalar ile birlikte büyük mağduriyetlerin ortamını oluşturulmaktadır. İnanılan müteahhit sözlerinin daha sonradan yalan olduğu ortaya çıktığında yaşanılan tek şey ise büyük mağduriyetler ve felaketler olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sözlerine şu şekilde devam etti;"Deprem sonrası en çok bahsedilen konulardan biri imar affı olarak karşımıza çıktı. Başta iyi bir avantaj gibi görünse de maalesef kurallara aykırı olarak inşa edilmiş pek çok yapıya izin verilmesi aslında büyük bir cinayet anlamına geldi. Bundan dolayı gerçekleştirdiğimiz işler içerisinde önceliğimiz daima mevcut yapı standartlarına uygun inşaatlar gerçekleştirerek deprem gibi durumlarda dahi başarılı bir koruma elde etmektir.

Bizler Karagülle İnşaat olarak Tuzla'da dört farklı kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütürken en iyisini ortaya çıkarıyoruz." Diyerek sözlerini noktaladı.

Karagülle Yeni Projesi Ses Getirecek!

Karagülle inşaat mimarlık firma sahibi Kamuran Akbay, inşaat sektöründe parmakla gösterilecek bir projeye imza atıyor! Karagülle mimarlık tarafından gerçekleştirilen yeni proje pek çok kişinin ilgisini kazanmış durumda.

Crown plaza olarak adlandırılan bu proje Anadolu yakasının merkezi olan Kartal'da, E5'in hemen yanında 25 katlı Kartal Crown Plaza, hiçbir masraftan kaçınılmadan maksimum güvenlik detayları ile ön plana çıkıyor. Konumu, Hava limanına ve adalara komşu olmasıyla oldukça beğeni kazanan bu proje, aynı zamanda Aydos ormanlarının hemen yanında yer alıyor. Yeşilliğin ve denizin birbirine kavuştuğu muhteşem bir ortam alıcılarını bekliyor.

Deprem sırasında, yapıya etkiyen deprem yüklerini ve ivmeleri büyük ölçüde azaltan sismik izolatörler ile desteklenen proje ile can ve mal kaybını önlemek amaçlanıyor.

Yapılan her proje, 2018 yönetmeliğine uygun tasarım ile hayata geçiriliyor. Projede görev alacak çok sayıda uzman personel, jeoloji ve zemin etütleri ile en doğru çalışmalara 15.03.2023 tarihinde başlıyor. Yapımı Aralık 2024'te tamamlanacak olan plaza, kullanışlı daireleri ve kusursuz mimarisiyle dikkat çekiyor. Lüksün ve kalitenin sınırlarını zorlayan bu kapsamlı proje, A+ kalitede ürün yelpazesi ve merkezi lokasyon ayrıcalıkları ile büyüleyici bir yaşamın kapılarını açıyor.

15 Mart 2023 tarihinde başlanacak olan proje içerisinde tüm deprem yönetmelikleri dikkate alınmış durumda. Özellikle sismik izolatör kullanılacak olup proje dahilinde ve sonrasında güvenli bir süreç alıcılarını bekliyor. Hiçbir masraftan kaçınmayarak oluşturulacak Bu proje içerisinde aynı zamanda pek çok sosyal ortam imkanı da yer alacak..