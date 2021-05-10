Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler - Son Dakika

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler

10.05.2021 11:43
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler, System.String[]

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma, maçla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Karagümrük Başkanı, "Kötü niyetli insanlar Fenerbahçe'den teşvik aldı diyecek ama önemli olan kim nasıl oynuyor, nasıl kazanıyor. Kulüplerimizi mi güzelleştireceğiz, yoksa yüreğinde insan sevgisi taşımayan, ipe sapa gelmez insanlara göre mi davranacağız?'' ifadelerini kullandı.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş ile Süper Lig'in 41. haftasında oynayacakları karşılaşmanın öncesinde Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu.

"ÜLKENİN GÖZÜ BİZDE"

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen başkan, "Beşiktaş, Galatasaray'a puan kaybettikten sonra ülkenin gözü bize döndü. Ülkemizde çok düzgün, temiz sporcular, spor adamları, namusuyla işini yapan insanlar var, bunu herkesin biliyor olması lazım. Karagümrük Başkanı olarak, bizim bu lige katılma sebebimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, Karagümrük kendisi için çıkıp oynayacaktır. Biz oyunu çirkinleştirmeden oynayacağız, yerde yatmayacağız, tekme atmayacağız, 3 puan için oynayacağız, sonrasını göreceğiz. Kadromuzda Milan'da, Roma'da, Arsenal'de, Chelsea'de oynamış oyuncular var. Bu oyuncular lige ve kendilerine, formaya, rakiplerine saygı duymayı bilen oyunculardır." dedi.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler

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Son Dakika Spor Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler - Son Dakika Spor


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