Karagümrük Başkent'te puanı 89'da kurtardı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Karagümrük Başkent'te puanı 89'da kurtardı! - Son Dakika Spor

Karagümrük Başkent'te puanı 89'da kurtardı!

6 saat önce

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Osmanlıspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Karagümrük Başkent'te puanı 89'da kurtardı!, System.String[]

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Osmanlıspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Osmanlıspor'un golünü 82. dakikada Jovan Blagojevic atarken Karagümrük'e puanı getiren golü 89. dakikada Fatih Kuruçuk kaydetti.


Bu sonuçla Karagümrük 38, Osmanlıspor ise 22 puana yükseldi.


İdlib'de şehit düşen askerler anısına maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, hakemler ve futbolcular sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.


Osmanlısporlu futbolcular, karşılaşma öncesi Türk bayraklı tişörtle ısınma çalışmalarını gerçekleştirdi.


Stat: Osmanlı


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal


Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Blagojevic, Atakan Rıdvan Çankaya, Todorovic, Erdem Çetinkaya (Dk. 68 Okan Deniz), Beykan Şimşek (Dk. 88 Batuhan Yılmaz), Mertan Caner Öztürk


Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 79 Erdal Öztürk), Ramazan Civelek (Dk. 70 Ahmet Aras), Ndao, Emeghara (Dk. 39 Darri), Sobiech


Goller: Dk. 82 Blagojevic (Osmanlıspor), Dk. 89 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)


Sarı kart: Dk. 28 Ayuk (Osmanlıspor)


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:18 
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