Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 11 Haziran'da İstanbul merkezli 4 ilde 53 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişiden 22'si yakalanmıştı.

Şüpheliler, polis eşliğinde Çağlayan 'daki İstanbul Adliyesi 'ne gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin 'in yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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