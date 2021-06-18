"Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 11 Haziran'da İstanbul merkezli 4 ilde 53 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişiden 23'ü yakalanmıştı.

Şüpheliler, polis eşliğinde Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, 21 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin 'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli tutuklandı.

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