Karagümrük-Denizlispor maçı Olimpiyat'ta

Şampiyonlar Ligi Finali'nin Porto'da oynanacağının açıklanmasının ardından, Karagümrük- Denizlispor karşılaşmadı Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındı.
Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali'nin Portekiz'in Porto kentine alnması sonrasında Karagümrük-Denizlispor mücadelesinin de stadı değişti. Şampiyonlar Ligi Finali için yaklaşık 1 aydır maç oynatılmayan stadyumda, Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Karagümrük ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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