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Karagümrük kalecisi İtalyan Viviano, Fatih Terim'i duygulandırdı: Böyle iltifatlar kupadan daha anlamlı - Son Dakika

Karagümrük kalecisi İtalyan Viviano, Fatih Terim'i duygulandırdı: Böyle iltifatlar kupadan daha anlamlı

15.09.2021 14:27

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesi verdiği röportajda duygulandı. Karagümrük kalecisi İtalyan Viviano'nun, Terim'e Fiorentina'da hocalık yaptığı günleri takip ettiğini söylemesinden bahseden Terim, "Bazen iltifatlar, kupalara göre çok anlam taşır. Fiorentina ve Milan'da bu hedefe ulaştık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki Lazio maçından önce İtalyan basınına röportaj verdi. Daha önce Fatih Terim'e hayran olduğunu ifade eden Karagümrük'ün kalecisi Viviano'nun sözleri, bu röportaja da yansıdı. Terim, Fiorentina taraftarı kalecinin kendisine karşı sözler sonrası duygulandığını ifade etti.

İşte o röportajdan öne çıkanlar:

"MURİÇ, TEHLİKELİ FORVET"

Avrupa futbolunda klasik forvetlerin pek kalmadığı bir dönemdeyiz. Vedat, birçok farklı özelliğe sahip iyi bir forvet. Sol ayağı çok kuvvetli. Kaleye sırtı dönükken pozisyon almayı biliyor. Çok da iyi bir bitirici. Bir adaptasyon süreci yaşaması normal. Önünde de Immobile gibi bir şampiyon, gol kralı var.

"DAHA FAZLA KALABİLİRDİM"

İtalya'da daha uzun kalabilirdim, evet. Ama İtalya'da bu deneyimi yaşama fırsatı da gerçekleşmemiş olabilirdi. Hiçbir pişmanlığım yok. Floransa'ya gittiğimde beni hatırlayan ve takımın o dönem oynadığı futbolu asla unutmayacağını söyleyen insanlar var. Geçen sezon Karagümrük ile oynadığımız maçtan sonra kaleci Viviano, bana Floransa'da doğdunu ve o dönemdeki bütün maçları takip ettiğini söyledi. Bazen bazı iltifatlar, ödüllerden çok daha anlamlıdır. Fiorentina ve Milan ile de bu hedefe ulaştık. Bu arada Floransa'daki bazı restoranlarda Türklere ödeme yaptırılmadığını da biliyorum.

JORGİNHO YA DA BARELLA'YA VERİRDİM"

Messi ve Ronaldo'nun ilk dönemlerine kadar tanık olacak derecede şanslıydık. Bir dönemi temsil ediyorlardı. Kariyerlerinde farklı yolları seçtiler. Messi, evinden ayrılırken Ronaldo ise evine döndü. Birini seçip diğerini görmezden gelemem. Ballon d'Or'u da Jorginho'ya verirdim. 2021'de her şeyi kazandı. İmkanım olsa ödülü Barella'ya da verirdim."

Karagümrük kalecisi İtalyan Viviano, Fatih Terim'i duygulandırdı: Böyle iltifatlar kupadan daha anlamlı

Galatasaray, Fatih Terim, Karagümrük, İtalyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük kalecisi İtalyan Viviano, Fatih Terim'i duygulandırdı: Böyle iltifatlar kupadan daha anlamlı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karagümrük kalecisi İtalyan Viviano, Fatih Terim'i duygulandırdı: Böyle iltifatlar kupadan daha anlamlı - Son Dakika
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