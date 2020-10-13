Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda - Son Dakika

Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda

13.10.2020 11:57
Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadyumu'na alındı.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük- Kasımpaşa karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadyumu'na alındı.

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Karagümrük, bu kez ise Ülker Stadyumu'na ev sahibi olarak çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olimpiyat Stadı'nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldı. - İSTANBUL

Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Karagümrük, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda - Son Dakika Spor

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