Karagümrük, ligin ikinci yarısında ilk golünü yedi - Son Dakika

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Karagümrük, karşılaşmanın 19. dakikasında yediği golle, ligin ikinci yarısındaki ilk golünü yedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden Karagümrük, mücadelenin 19. dakikasında 1-0 geriye düştü. Bu gol aynı zamanda Karagümrük'ün ligin ikinci yarısında kalesinde gördüğü ilk gol oldu.

İkinci yarıya Malatya deplasmanında başlayan ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, bir sonraki haftada iç sahada Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etmişti. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanından 1-0'lık sonuçla 3 puanla ayrılan Karagümrük, bu 3 maçta 7 puan toplarken kalesinde gol görmemişti.

Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 19. dakikada yediği golle, ligin ikinci yarısında kalesinde ilk golü görmüş oldu.

(İHA)