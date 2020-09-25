Karagümrük ligin zirvesinde
Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek ligin ilk üç haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek ligin ilk üç haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Başakşehir'i Roco ve Sabo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. 36 yıl sonra çıktığı ligin ilk üç haftasında yenilgi yüzü görmeyen ve 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden İstanbul temsilcisi, puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karagümrük, üç maçta rakip ağlara 7 fol bırakırken, ağlarında ise sadece iki gol gördü.
(Uygar Aydın/İHA)
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