Karagümrük ligin zirvesinde

Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek ligin ilk üç haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Başakşehir'i Roco ve Sabo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. 36 yıl sonra çıktığı ligin ilk üç haftasında yenilgi yüzü görmeyen ve 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden İstanbul temsilcisi, puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karagümrük, üç maçta rakip ağlara 7 fol bırakırken, ağlarında ise sadece iki gol gördü.

(Uygar Aydın/İHA)