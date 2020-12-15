Karagümrük'lü Sabo 'Ayrımcılık içeren söylem' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Karagümrük'lü Sabo 'Ayrımcılık içeren söylem' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

15.12.2020 10:11
Karagümrük'lü Sabo 'Ayrımcılık içeren söylem' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

TFF, disiplin sevklerini açıklarken Fatih Karagümrük'ün Slovak oyuncusu Erik Sabo'un 'Ayrımcılık içeren söylemi' nedeniyle sevkinin yapıldığını ifade etti.

TFF, disiplin sevklerini açıklarken Fatih Karagümrük'ün Slovak oyuncusu Erik Sabo'un 'Ayrımcılık içeren söylemi' nedeniyle sevkinin yapıldığını ifade etti. TFF, sevkleri yaparken 'Karagümrük' yerine 'Karagümrükspor' ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı disiplin sevkleri şu şekilde:

"Hukuk Müşavirliği'nce 14.12.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 12.12.2020 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜKSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/11, 7/11 ve 9/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FATİH KARAGÜMRÜKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2020 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜKSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında futbolcusunun "ayrımcılık içeren söylemi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜKSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ERIK SABO'nun aynı müsabakadaki "ayrımcılık içeren söylemi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 13.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜKSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ŞENOL CAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ALPASLAN ÖZTÜRK'ün 11.12.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 12.12.2020 tarihinde oynanan AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 12.12.2020 tarihinde oynanan AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü idarecisi KADİR KANTEKİN'in 12.12.2020 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-AFJET AFYONSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca 14.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- AFJET AFYONSPOR Kulübü futbolcusu VELİ KIZILKAYA'nın 12.12.2020 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-AFJET AFYONSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Sabo ayakkabı, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karagümrük'lü Sabo 'Ayrımcılık içeren söylem' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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