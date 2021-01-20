Karagümrük, Lucas Castro'yu kadrosuna kattı - Son Dakika

Karagümrük, Lucas Castro'yu kadrosuna kattı

20.01.2021 18:52
Karagümrük, Lucas Castro'yu kadrosuna kattı, System.String[]

Fatih Karagümrük, İtalya'da SPAL forması giyen Arjantinli 10 numara Lucas Castro'yu renklerine bağladı.

Fatih Karagümrük, İtalya'da SPAL forması giyen Arjantinli 10 numara Lucas Castro'yu renklerine bağladı.

Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, İtalyan takımlarından SPAL'da top koşturan 31 yaşındaki Arjantinli Lucas Castro'yu transfer etti. Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma'nın yer aldığı törenle başarılı futbolcu, kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

(İHA)

Fatih Karagümrük, Karagümrük, İstanbul, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karagümrük, Lucas Castro'yu kadrosuna kattı - Son Dakika


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