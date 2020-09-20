Karagümrük, Mevlüt Erdinç'in son dakika golüyle Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Gazantep FK, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantep FK'nın gollerini 53. dakikada Kana Biyik ve 59. dakikada Andre kaydetti. Karagümrük'ün gollerini ise 26. dakikada Zukanovic ve 90+5. dakikada Mevlüt Erdinç attı.

ANTEP YİNE KAZANAMADI

2 haftadır kazanamayan Gaziantep FK, 1 puanla 14. sırada yer aldı. Yoluna kayıpsız devam eden Karagümrük ise 4 puanla 4. sıraya yükseldi.

Gaziantep FK, gelecek hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Karagümrük ise Başakşehir'i ağırlayacak.