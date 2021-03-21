Karagümrük'ta Francesco Farioli dönemi resmen başladı
21.03.2021 22:15
"Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz"İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Şenol Can'dan boşalan teknik direktörlük görevine Aytemiz Alanyaspor'da antrenör olarak görev...
"Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz"
İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Şenol Can'dan boşalan teknik direktörlük görevine Aytemiz Alanyaspor'da antrenör olarak görev yapan Francesco Farioli'yi getirdi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülkesi takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan sonra Alanyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük'te! Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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