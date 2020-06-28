Karagümrük taraftarına yasak işlemedi! - Son Dakika

Karagümrük taraftarına yasak işlemedi!

TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u ağırladı. Seyircisiz oynanan mücadelede Karagümrük taraftarı, stadın kenarında bulunan evlerin balkonlarına ve teraslarına çıkarak takımlarına destek verdi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig başlarken, Türkiye Futbol Federasyonu bütün karşılaşmaların seyircisiz oynanmasına karar vermişti ancak Fatih Karagümrük taraftarları, hem kurallara uydu hem de takımlarını yalnız bırakmadı. TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Karagümrük, İstanbulspor'u konuk ederken, mücadele seyircisiz oynandı. Ancak Vefa Stadı'nın yanında bulunan ve stadı çok iyi yerden gören apartmanlar doldu taştı. Bayraklarını alıp formalarını giyen Karagümrük taraftarları, balkonları ve terasları doldururken, takımlarının sahaya çıkmasının ardından desteğe başladı. Stadı gören hemen hemen bütün dairelerin camları, balkonları ve terasları, Karagümrük taraftarlarınca dolarken, kırmızı-siyahlı taraftarlar, büyük bir coşkuyla takımlarına destek verdi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 20:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karagümrük taraftarına yasak işlemedi! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:07 Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 03:24:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karagümrük taraftarına yasak işlemedi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]