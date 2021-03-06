Karagümrük taraftarının stat isyanı! - Son Dakika

Karagümrük taraftarının stat isyanı!

06.03.2021 10:45
Karagümrük taraftarının stat isyanı!, System.String[]

Süper Lig'de hem antrenman tesis hem de stadı olmayan tek takım durumundaki Karagümrük'ün stat için bekleyişi sürüyor.

Süper Lig'de hem antrenman tesis hem de stadı olmayan tek takım durumundaki Karagümrük'ün stat için bekleyişi sürüyor. Bu sezon kalan maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayacak olan kırmızı-siyahlılar, sezonun geri kalanında İstanbul'da 6 sahada boy gösterirken, 1 maçını da Kocaeli'de oynadı. Taraftarlar, dün sosyal medyadan adeta isyan etti.

Süper Lig'de bu sezon yükselen ve geride kalan 27 maçta topladığı 41 puanla iyi bir grafik yakalayan Karagümrük, yokluklarla boğuşmaya devam ediyor. Ligde antrenman tesisi ve stadı olmayan tek takım durumundaki kırmızı-siyahlı ekip, yaklaşık 2 yıldır yaptığı stat görüşmelerinden henüz sonuç alamadı. Antrenmanlarını Vefa Stadı'nda ya da Olimpiyat Stadı Atletizm Pisti'nde yapan Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nın bakımının tamamlanmasıyla birlikte ev sahibi olduğu maçları da burada oynamaya başladı. Sezon başında Yeni Malatyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarına Olimpiyat Stadı'nda çıkan kulüp, Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle bu stadın bakıma alınması sonrasında birçok farklı statta rakiplerini ağırladı. İstanbul'da Olimpiyat Stadı, Şükrü Saracoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı, Necmi Kadıoğlu Stadı ve Beşiktaş Stadı'nda lig maçlarını oynayan Karagümrük, Türkiye Kupası maçlarını ise Vefa Stadı'nda oynadı. Ligin 17. haftasında İstanbul'da boy gösterecek saha bulamayan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor'u ise Kocaeli'de ağırladı ve bu sezon 7 farklı statta ev sahibi olarak sahaya çıktı.

Taraftarlar isyan etti

Uzun süredir çözülmeyen stat problemi nedeniyle her stada; 'Karagümrük Stadını İstiyor' pankartı asan Karagümrük taraftarları, sosyal medyadan da yetkilileri etiketleyerek takımları için stat izninin verilmesini talep etti. Kısa sürede binlerce mesaj atan kırmızı-siyahlılar, açıklanan yeni stat projelerinde Karagümrük'ün olmamasından dolayı üzgünler. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele eden Karagümrük, maçlarını kendi sahası olan Vefa Stadı'nda oynuyordu. Ancak bu sezon Süper Lig'e yükselen Karagümrük, bu stadın standartlarının uygun olmaması nedeniyle lig maçlarını başka sahalarda oynadı. - İSTANBUL

Karagümrük taraftarının stat isyanı!

Spor Toto Süper Lig, Karagümrük, Olimpiyat, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karagümrük taraftarının stat isyanı! - Son Dakika Spor


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