Son Dakika Haberleri: Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldı
Son Dakika Spor Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldı

Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldı

1 saat önce

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldı, System.String[]

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrıldığını duyurdu.


TFF 1. Lig'de geride kalan 7 haftada topladığı 12 puanla 5. sırada bulunan Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollar ayrıldı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçen sezondan bu yana başarıyla çalışan Teknik Direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile görülen lüzum üzerine karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık. Emeklerinden dolayı Cüneyt Dumlupınar ve ekibine teşekkür ederiz. Hocamızdan başka alanlarda faydalanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Dumlupınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:57 Kaynak: İHA
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