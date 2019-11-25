Son Dakika › Spor › Karagümrük'te Giray Bulak dönemi - Son Dakika Spor
Karagümrük'te Giray Bulak dönemi
7 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Giray Bulak'ın getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:29 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Giray Bulak'ın getirildiğini duyurdu.
TFF 1. Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Giray Bulak'ın getirildiği duyuruldu.
Karagümrük'te son olarak Erkan Zengin, teknik direktör-oyuncu olarak görev almıştı. - İSTANBUL
Karagümrük'te Giray Bulak dönemi Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü İmamoğlu'ndan Gülhane Parkı talimatı: Burayı mükemmel bir nokta haline getireceğiz İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu