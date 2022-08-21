Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren Karagümrük'te, Teknik Direktör Pirlo'nun hamlesi, kırmızı-siyahlılara ilaç olmadı. Beşiktaş'ın üst üste atakları karşısında maçın hemen başında savunmada değişikliğe giden İtalyan teknik adam, 14. dakikada Biraschi'nin yerine Salih Dursun'u oyuna dahil etti ve savunma kurgusunu güçlendirmek istedi. Ancak Beşiktaş, aradığı golü 17. dakikada Weghorst'un kafa vuruşunda bulurken, Pirlo'nun hamlesi de yetersiz kaldı.

Kaynak: İHA

Andrea Pirlo, Salih Dursun, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pirlo'ya değişiklik yetmedi! - Son Dakika

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