Pirlo'ya değişiklik yetmedi! - Son Dakika
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Pirlo'ya değişiklik yetmedi!

21.08.2022 22:51
Pirlo'ya değişiklik yetmedi!

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş'ın baskılı oyunu karşısında 14. dakikada Salih Dursun'u oyuna almasına karşın, rakibinin golüne engel olamadı!

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş'ın baskılı oyunu karşısında 14. dakikada Salih Dursun'u oyuna almasına karşın, rakibinin golüne engel olamadı!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren Karagümrük'te, Teknik Direktör Pirlo'nun hamlesi, kırmızı-siyahlılara ilaç olmadı. Beşiktaş'ın üst üste atakları karşısında maçın hemen başında savunmada değişikliğe giden İtalyan teknik adam, 14. dakikada Biraschi'nin yerine Salih Dursun'u oyuna dahil etti ve savunma kurgusunu güçlendirmek istedi. Ancak Beşiktaş, aradığı golü 17. dakikada Weghorst'un kafa vuruşunda bulurken, Pirlo'nun hamlesi de yetersiz kaldı.

(İHA)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) Karagümrük taraftarı, 38 yıl aradan sonra deplasmanda Karagümrük taraftarı, 38 yıl aradan sonra deplasmanda
Kaynak: İHA

Andrea Pirlo, Salih Dursun, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pirlo'ya değişiklik yetmedi! - Son Dakika

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