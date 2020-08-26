Karagümrük'ten taraftarına çağrı

Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük, yeni sezon öncesinde taraftarına çağrıda bulundu ve ekim ayından itibaren taraftarla oynanacak olan maçlar için loca ve kombine satışlarıyla takımlarını yalnız bırakmamasını istedi.

36 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Karagümrük, yeni sezon öncesinde sosyal medya hesabından taraftarlarına çağrıda bulundu. 'Büyük Karagümrük taraftarının dikkatine' diye başlayan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

"Her ne kadar bu yılı şampiyonluğumuz ile taçlandırsak da, 2020'de dünyanın ve ülkemizin yaşadığı zorluklar herkes tarafından bilinmektedir.

Pandemi dönemi futbolu da derinden yaralamıştır. Bu oyunu güzelleştiren stadyumlardaki taraftarlardır. Fakat geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında stadyumlar adeta öksüz kalmıştır. Federasyonumuzun aldığı son kararın ardından, ekim ayından itibaren stadyumlar yüzde 30 kapasiteyle kapılarını taraftarlara açacaktır.

36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen takımımızın büyük taraftarı, sizlerin bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz.

Bu sezon tek amacımız sizlerle birlikte omuz omuza Süper Lig'de yürümek. Yakın zamanda çıkacak olan kombine bilet ve loca satışlarımıza ilginizi bekliyoruz. Efsaneye tanık olmak için 'Karagümrük Geldi' diye haykırmak için hep birlikte..." - İSTANBUL