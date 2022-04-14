Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında ilk peşinde - Son Dakika
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Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında ilk peşinde

14.04.2022 15:53
Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında ilk peşinde

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisinin, rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 20.30'da lider Trabzonspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi ligde geride kalan maçlarda 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 46 puanla 10. sırada yer alıyor. En yakın rakibi ile arasında 13 puan bulunan Trabzonspor ise 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile aldığı 72 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

SÜPER LİG'DE 6. RANDEVU

İki takım bu zamana kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda rakibine karşı tüm müsabakalardan mağlup ayrıldı. Söz konusu maçlarda Fatih Karagümrük rakip fileleri 1 kez havalandırırken, bordo-mavililer 9 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

VOLKAN DEMİREL İLE 16 MAÇTA 7 GALİBİYET

Fatih Karagümrük'te bu sezon 17. haftada göreve getirilen Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılar ile Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Geçen hafta bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek ligdeki konumunu koruyan Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına moralli gidecek.

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

İki ekip arasında yarın Trabzon'da oynanacak müsabakanın hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

(Yunus Kılıç/İHA)

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Kaynak: İHA

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