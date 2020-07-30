Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyiş - Son Dakika
Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyiş
yaptıkları açıklamada Süper Lig hasretlerine son vereceklerine inandıklarını dile getirdiler.
yaptıkları açıklamada Süper Lig hasretlerine son vereceklerine inandıklarını dile getirdiler. Taraftarlar, Süper Lig için son bileti takımlarının alacağını ve gelecek sezon Süper Lig'e renk getireceklerini de ifade ettiler.
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31.07.2020 03:17:29. #1.13#
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