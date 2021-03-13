Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika

Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

13.03.2021 14:36
Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı, System.String[]

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi kardeşi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi kardeşi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Çok üzgün olduklarını dile getiren kardeşi Erinç Çantay, " Vefat etmeden önceki akşam görüştük. Biz birbirimizle çok bağlıydık. Söylendiği ile hiç alakası yok." diye konuştu.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay'ın cenazesi THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul'a getirildi. Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kardeşi Erinç Çantay tarafından teslim alındı. Karahan Çantay'ın yarın Ankara'nın Yenimahalle'de bulunan Karşıyaka mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

"ÇOK YAKINDIK AİLECEK"

Cenazeyi teslim alan acılı kardeşi Erinç Çantay, "En son Türkiye'deyken görüşmüştük. Telefonla görüntülü olarak devamlı görüşüyoruz zaten. Vefat etmeden önceki akşam görüştük. Biz birbirimizle çok bağlıydık. Söylendiği ile hiç alakası yok. Çok yakındık ailecek, hepimiz. Yazılanlar için de çok üzülüyoruz" diye konuştu. Sahip çıkılmadı iddialarıyla ilgili olarak kardeşi Çantay, "Yaradana havale ettik artık bir şey demiyorum.  O kadar iyi niyetli bir insandı ki şu an yaşasaydı o söylenilen çirkin şeylerin hepsini affedebilecek büyük bir yüreği vardı. Söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun." dedi.

- İstanbul
Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Adli Tıp Kurumu, Karahan Çantay, Tayland, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika


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