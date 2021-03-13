Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay'ın cenazesi THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul'a getirildi. Karahan Çantay'ın cenazesinin İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya götürülerek toprağa verilmesi bekleniyor.

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, Mr. World Erkek Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil etmiş ve üçüncü olmuştu.

İlk erkek güzeli

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. Çantay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıfında öğrenciyken 'Mr. Turkey 95 Yarışması'na katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi. Çantay, bir yıl sonra yapılan 'Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve 3'üncü oldu. Çantay daha sonra birçok klip ve "Gizli Aşk", "Böyle mi Olacaktı", "Sibel" gibi ünlü dizilerde rol aldı. 1999 yılında uyuşturucu ticaretinden yargılanan Çantay, hakkında yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat etti. Japonca bilen Çantay ilerleyen yıllarda sürpriz bir kararla Tayland'a yerleşti.

Karahan Çantay en son 2015 yılında Bebek'te görüntülendi. Eski model, muhabirlere "En popüler olduğum dönemde ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum" demişti.

Uzun süredir Tayland'da yaşayan Çantay orada matematik öğretmenliği yapıyordu.