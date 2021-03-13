Karahan Çantay'ın kardeşi isyan etti: Söylenenlerin hepsi yalan! - Son Dakika

Karahan Çantay'ın kardeşi isyan etti: Söylenenlerin hepsi yalan!

13.03.2021 16:20
Karahan Çantay'ın kardeşi isyan etti: Söylenenlerin hepsi yalan!, System.String[]

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay'ın cenazesi THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul'a getirildi.

Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kardeşi Erinç Çantay tarafından teslim alındı. Karahan Çantay'ın yarın Ankara'nın Yenimahalle'de bulunan Karşıyaka mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

"ÇOK YAKINDIK AİLECEK"

Cenazeyi teslim alan acılı kardeşi Erinç Çantay, "En son Türkiye'deyken görüşmüştük. Telefonla görüntülü olarak devamlı görüşüyoruz zaten. Vefat etmeden önceki akşam görüştük. Biz birbirimizle çok bağlıydık. Söylendiği ile hiç alakası yok. Çok yakındık ailecek, hepimiz. Yazılanlar için de çok üzülüyoruz" diye konuştu. Sahip çıkılmadı iddialarıyla ilgili olarak kardeşi Çantay, "Yaradana havale ettik artık bir şey demiyorum. O kadar iyi niyetli bir insandı ki şu an yaşasaydı o söylenilen çirkin şeylerin hepsini affedebilecek büyük bir yüreği vardı. Söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun." dedi.

BU AŞK HALA SÜRÜYOR

Karahan Çantay'ın Taylandlı arkadaşı Sira Kulsrethsiri de Türkiye'ye geldi. Karahan Çantay'ı erkek kardeşi gibi gördüğünü belirten Kulsrethsiri, onunla Chanya Ja Junso'nun birlikte çekilen fotoğraflarına Instagram sayfasında yer verdi. Osira007 adını kullanan Kulsrethsiri, duygusal bir mesaj da yazdı. " Kadere inanır mısınız? Ben inanırım" diye başlayan paylaşımında Çantay'ı erkek kardeşi gibi gördüğünü belirterek " Gurur duyduğum şey onunla kız kardeşimin birbirlerine aşık olduğunu ve aralarından biri ölünceye kadar birlikte değerli zamanlar geçirdiğini görmek. ve bu (aşk) hala sürüyor. Sonsuza kadar" sözleriyle sürdürdü.

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, Mr. World Erkek Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil etmiş ve üçüncü olmuştu.

İlk erkek güzeli

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. Çantay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıfında öğrenciyken 'Mr. Turkey 95 Yarışması'na katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi. Çantay, bir yıl sonra yapılan 'Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve 3'üncü oldu. Çantay daha sonra birçok klip ve "Gizli Aşk", "Böyle mi Olacaktı", "Sibel" gibi ünlü dizilerde rol aldı. 1999 yılında uyuşturucu ticaretinden yargılanan Çantay, hakkında yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat etti. Japonca bilen Çantay ilerleyen yıllarda sürpriz bir kararla Tayland'a yerleşti.

Karahan Çantay en son 2015 yılında Bebek'te görüntülendi. Eski model, muhabirlere "En popüler olduğum dönemde ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum" demişti.

Uzun süredir Tayland'da yaşayan Çantay orada matematik öğretmenliği yapıyordu.

Karahan Çantay'ın kardeşi isyan etti: Söylenenlerin hepsi yalan!

Karahan Çantay, Tayland, Türkiye, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Karahan Çantay'ın kardeşi isyan etti: Söylenenlerin hepsi yalan! - Son Dakika Magazin


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