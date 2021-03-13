Karahan Çantay'ın kardeşi isyan etti: Söylenenlerin hepsi yalan! - Son Dakika

Karahan Çantay'ın kardeşi isyan etti: Söylenenlerin hepsi yalan!

13.03.2021 22:22
Karahan Çantay'ın kardeşi isyan etti: Söylenenlerin hepsi yalan!, System.String[]

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay'ın cenazesi THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul'a getirildi.

Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kardeşi Erinç Çantay tarafından teslim alındı. Karahan Çantay'ın yarın Ankara'nın Yenimahalle'de bulunan Karşıyaka mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

"ÇOK YAKINDIK AİLECEK"

Cenazeyi teslim alan acılı kardeşi Erinç Çantay, "En son Türkiye'deyken görüşmüştük. Telefonla görüntülü olarak devamlı görüşüyoruz zaten. Vefat etmeden önceki akşam görüştük. Biz birbirimizle çok bağlıydık. Söylendiği ile hiç alakası yok. Çok yakındık ailecek, hepimiz. Yazılanlar için de çok üzülüyoruz" diye konuştu. Sahip çıkılmadı iddialarıyla ilgili olarak kardeşi Çantay, "Yaradana havale ettik artık bir şey demiyorum. O kadar iyi niyetli bir insandı ki şu an yaşasaydı o söylenilen çirkin şeylerin hepsini affedebilecek büyük bir yüreği vardı. Söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun." dedi.

BU AŞK HALA SÜRÜYOR

Karahan Çantay'ın Taylandlı arkadaşı Sira Kulsrethsiri de Türkiye'ye geldi. Karahan Çantay'ı erkek kardeşi gibi gördüğünü belirten Kulsrethsiri, onunla Chanya Ja Junso'nun birlikte çekilen fotoğraflarına Instagram sayfasında yer verdi. Osira007 adını kullanan Kulsrethsiri, duygusal bir mesaj da yazdı. " Kadere inanır mısınız? Ben inanırım" diye başlayan paylaşımında Çantay'ı erkek kardeşi gibi gördüğünü belirterek " Gurur duyduğum şey onunla kız kardeşimin birbirlerine aşık olduğunu ve aralarından biri ölünceye kadar birlikte değerli zamanlar geçirdiğini görmek. ve bu (aşk) hala sürüyor. Sonsuza kadar" sözleriyle sürdürdü.

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, Mr. World Erkek Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil etmiş ve üçüncü olmuştu.

İlk erkek güzeli

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. Çantay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıfında öğrenciyken 'Mr. Turkey 95 Yarışması'na katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi. Çantay, bir yıl sonra yapılan 'Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve 3'üncü oldu. Çantay daha sonra birçok klip ve "Gizli Aşk", "Böyle mi Olacaktı", "Sibel" gibi ünlü dizilerde rol aldı. 1999 yılında uyuşturucu ticaretinden yargılanan Çantay, hakkında yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat etti. Japonca bilen Çantay ilerleyen yıllarda sürpriz bir kararla Tayland'a yerleşti.

Karahan Çantay en son 2015 yılında Bebek'te görüntülendi. Eski model, muhabirlere "En popüler olduğum dönemde ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum" demişti.

Uzun süredir Tayland'da yaşayan Çantay orada matematik öğretmenliği yapıyordu.

Karahan Çantay'ın kardeşi isyan etti: Söylenenlerin hepsi yalan!

Karahan Çantay, Tayland, Türkiye, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Karahan Çantay'ın kardeşi isyan etti: Söylenenlerin hepsi yalan! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı Kayserililer hakem iyi mi kötü mü karar veremedi! Üst üste iki çelişkili açıklama Emre Akbaba'nın performansı Galatasaraylı taraftarlardan tepki gördü Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim
İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı         
22:21
Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak         
22:08
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
AK Parti ve MHP'nin anket rakamlarını veren İYİ Partili vekilden iddialı çıkış: Geliyoruz AK Parti ve MHP'nin anket rakamlarını veren İYİ Partili vekilden iddialı çıkış: Geliyoruz         
21:19
2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı         
20:13
Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı         
17:55
'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt         
17:39
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 22:46:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karahan Çantay'ın kardeşi isyan etti: Söylenenlerin hepsi yalan! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei