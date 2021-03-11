Karahan Çantay'ın yıllar önce Bebek'te çekilen o fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı - Son Dakika

Karahan Çantay'ın yıllar önce Bebek'te çekilen o fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı

11.03.2021 12:56
Karahan Çantay'ın yıllar önce Bebek'te çekilen o fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı, System.String[]

ÖZEL HABER... 1995'te Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay'ın (48), Tayland'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi gündemdeki sıcaklığını koruyor. 2015 yılında Türkiye'ye gelen Çantay'ın Bebek'te çekilen son fotoğrafının hikayesini gazeteci Tarkan Abdullahoğlu ilk kez anlattı. İşte Çantay'ın o fotoğrafının hikayesi...

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, Tayland'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 47 yaşındaki eski modelin cenazesi önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek.

"ABİM SAHİPSİZ DEĞİL!"

Karahan Çantay'ın kız kardeşi Ceyhan Betül Çantay, "Cenazesini getirmek için girişimlere başladık. 'Sahipsiz morgda yatıyor' haberleri bizi çok üzdü. Türkiye'yi terk ederken çok kırgındı. Kardeşim hiçbir zaman yalnızlık çekmedi. Kimsesiz, sahipsiz değil. Hiç evlenmedi" dedi.

KARAHAN ÇANTAY'IN TÜRKİYE'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFININ HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Bütün bu gelişmelerin ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. Karahan Çantay'ın Türkiye'deki son fotoğrafını 2015 yılında Bebek'te çeken gazeteci Tarkan Abdullahoğlu, o fotoğrafın hikayesini ilk kez anlattı.

İşte Tarkan Abdullahoğlu'nun Karahan Çantay ile ilgili o yazısı:

"2015 yılında rahmetli Karahan Çantay'ın İstanbul'un Bebek semtinde fotoğraflarını çekmiştim. Bebek'te güzel anıları olduğunu ve onları yad etmek için buraya geldiğini söylemişti. Bana, "Benim haberimi gazetelere hemen servis etmeyin. Ben yurt dışına çıktıktan sonra servis edin" diye ricada bulunmuştu. Ama o haber ertesi gün basına yansımıştı tabii.

'TÜRKİYE'YE GELDİĞİNİN BİLİNMESİNİ İSTEMEMİŞTİ'

Karahan Çantay Türkiye'ye geldiğinin bilinmesini istemiyordu. Hiç şüphesiz bazı çekinceleri vardı. Fotoğrafının çekildiği esnada da utangaç ve sıkılgan tavırlar sergilemişti. 'En popüler olduğum dönemde ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum' sözleriyle iyice gizem yaratmıştı. Ama konuşmak nasip olmadı. Büyük sırlarla birlikte bu dünyadan göçtü. Mekanı cennet olsun..."

SİBEL CAN VE KARAHAN ÇANTAY OLAYI NEDİR?

Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken 'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilmişti. Sibel Can ile ilk tanışması final gecesi olmuştu. Tacını giydiren Sibel Can'ın daha sonra bir klibinde oynadı, televizyon dizisi çekti.

Sibel Can'la arasında bir ilişki olduğu iddia edilen Karahan Çantay'ın aynı zamanda Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinin bitmesinin de sebebi olarak gösteriliyordu. Sibel Can ve Karahan Çantay'ın Londra'da çekilen fotoğrafları uzun yıllar konuşulmuştu.

Karahan Çantay, Tayland, Türkiye, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Karahan Çantay'ın yıllar önce Bebek'te çekilen o fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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