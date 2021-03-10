Karahan Çantay yıllar önce öyle bir şey söylemiş ki... Bu sözleri şok etti!

Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay hayatını kaybetti.

Bir hemşirenin Çantay'ın matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta eski modelin hayatını kaybettiği, cenazesinin Malezya sınırındaki bir hastanede olduğu öne sürülmüştü.& ;Haber, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulandı.

Snob Magazin'in haberine göre; Karahan Çantay'ın vefatı sonrası usta tiyatrocu Nedim Saban, eski model ile arasında geçen ilginç diyaloğu ilk kez anlattı.

Tiyatrocu Nedim Saban şu ifadeleri kullandı:

"Karahan Çantay ile 1996-1997 yıllarında 'Bir Demet Yasemen' müzikalinde kısa bir süre beraber çalışmıştık. Müthiş bir analitik zekaya sahipti. 'Bu aptal yarışmalar beni matematikten uzaklaştırdı, okuluma geri dönmek istiyorum ama sanki düzen buna izin vermiyor, bir güç engelliyor' derdi.

'GARİP BİR GÜÇ ONU UYUŞTURDU'

Hakikaten de düzen izin vermedi, şöhret düşkünü olmadığı halde bir garip güç tarafından uyuşturuldu, yanlış insanlara çattı, okuluna dönmeye çalıştıkça aptal aptal setlerde ve komploların içinde buldu kendini. Sade ve uzakta bir yaşam seçmişti. Şişli'de bir dakikalığına tesadüfen karşılaştık bir gün. 'Böyle daha mutluyum' dedi, uzaklara gitti."