Son Dakika Haberleri: Karahan, Engelli Ailesinin "Gözü" Olan Ünzile Anneyi Ziyaret Etti

Karahan, Engelli Ailesinin "Gözü" Olan Ünzile Anneyi Ziyaret Etti

2 saat önce

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, engelli oğlu, gelini ve iki torunu ile yakından ilgilenen, Ünzile anneyi evinde ziyaret etti.

Karahan, Engelli Ailesinin
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, engelli oğlu, gelini ve iki torunu ile yakından ilgilenen, Ünzile anneyi evinde ziyaret etti.

Başkan Karahan, göreve geldiği günden bu yana ilçede gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine devam ediyor.

Ev ziyaretleri kapsamında Başkan Karahan, Ilıca Mahallesi'nde ikamet eden fedakar anne Ünzile Gülüm'ü evinde ziyaret etti.

Gülüm ailesinin evine konuk olan Karahan, aile bireyleriyle sohbet ederek, çocuklarla yakından ilgilendi.

Yaptıkları ev ziyaretlerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Karahan, "Elleri öpülesi Ünzile Gülüm annemizin evinde misafir olduk. Asım kardeşimizle, eşi ve çocuklarıyla muhabbet ettik. Çocuk kaç yaşında olursa olsun anne hep annedir, çocuksa hep çocuktur. Hep koruyucu, sahiplenici, kendi rahatından, uykusundan ödün veren kişidir. Allah Ünzile annemizden razı olsun. Allah ailemize şifa versin." diye konuştu.

Aile fertleri de Belediye Başkanı Karahan'a, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Anne, Ilgın, Mehmet Karahan, Politika
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