Ilgın
Belediye Başkanı Mehmet Karahan, sosyal medyadan çay daveti yaptığı gençlerle bir araya geldi.
Karahan'ın sosyal medyadan duyurduğu 1 günlük kar tatili haberine ilçe gençleri yüzlerce yorum yazdı.
Gençlerin takibi ve ilgisine teşekkür etmek için onları çaya davet eden Karahan, sosyal medyadan gençlere şöyle seslendi:
"Gençler bugün saat 15.30'da sizleri belediyeye çay içmeye davet ediyorum. Buyurun gelin tanışalım. Bugünki tatilinizin bir saatini bana ayırın."
Davete icabet ederek Ilgın Belediyesine gelen gençleri, Başkan Karahan makamında misafir etti.
Gençlerle çay eşliğinde sohbet eden Karahan, bu buluşmayı da sosyal medyadan paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:
"Gençlerimiz bizim en değerli varlıklarımız, geleceğimizin emanetçileridir. Şuan kar tatilinde olan gençlerimiz misafirimiz oldular. Bir belediye başkanından öte abileri ve büyükleri olarak her zaman gençlerimizin yanlarındayım. Bu güzel ziyaretiniz ve samimi sohbetiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum gençler. Sizlerle muhabbet etmek apayrı bir mutluluk. Sağ olun var olun."