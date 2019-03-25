Son Dakika Haberleri: Karahan, Troya Öncesi Bolşoy Sahnesine Manon Lescaut İçin Çıktı

Karahan, Troya Öncesi Bolşoy Sahnesine Manon Lescaut İçin Çıktı

1 saat önce

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Rusya'nın başkenti Moskov'daki dünyaca ünlü Bolşoy tiyatrosunda Manon Lescaut operası için bir kez daha başrolde söyledi.

Karahan, Troya Öncesi Bolşoy Sahnesine Manon Lescaut İçin Çıktı, System.String[]
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Rusya'nın başkenti Moskov'daki dünyaca ünlü Bolşoy tiyatrosunda Manon Lescaut operası için bir kez daha başrolde söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Nisan'da açılışını yapacağı "Rusya- Türkiye Turizm ve Kültür Yılı"nın açılış töreninde Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenecek tamamı Türk sanatçılardan oluşan Troya Operası'nda başrol söyleyecek olan Karahan, iki gece çıktığı Balşoy sahnesinde Manon Lescaut ile sanat severleri büyüledi.

Uzun süre ayakta alkışlanan Murat Karahan, geçtiğimiz yıl da bir rekora imza atarak Bolşoy sahnesine bir haftada iki farklı oyunda La Traviata ve Manon Lescaut operası için dört kez başrolde çıkmıştı.

Murat Karahan'ı Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da izledi ve sonrasında sanatçıyı kulisinde ziyaret ederek tebrik etti. - Kaçmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:42 Kaynak: DHA

Türkiye, Murat Karahan, Rusya Federasyonu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı Dünya Boks Konseyi, Avni Yıldırım'ın İtirazını Kabul Etti Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı Atv'nin Yeni Dizisi Hercai, Son Bir Haftada En Çok Abone Olunan Youtube Kanalı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:27:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karahan, Troya Öncesi Bolşoy Sahnesine Manon Lescaut İçin Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]