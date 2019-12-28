Karahan ve İbiş ailelerinin acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karahan ve İbiş ailelerinin acı günü - Son Dakika

Karahan ve İbiş ailelerinin acı günü

6 saat önce

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın babası Süleyman Özden Karahan ile Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Erkan İbiş'in babası Vahit İbiş için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın babası Süleyman Özden Karahan ile Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Erkan İbiş'in babası Vahit İbiş için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Murat Karahan, Erkan İbiş ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş'in yanı sıra ailesi, yakınları, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, siyasetçiler, sanatçılar ve akademisyenler katıldı.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karahan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı, İbiş'in cenazesi ise Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Karahan ve İbiş ailelerinin acı günü

Murat Karahan, Erkan İbiş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(ÖZEL) Uçak kazasından sağ kurtulmuştu, 25 yıl sonra o kazayı anlattı
Belediye çalışanının cenazesinde çocuklarının feryadı yürekleri dağladı İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti

Son Dakika Haberleri
00:16 Libya'da UMH'den BMGK'ye "Hafter karşısında acziyet" eleştirisi - Son Dakika
00:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti - Son Dakika
00:02 Sağlık personeli taşıyan "uçan kale" Mogadişu'daki yaralılar için havalandı - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2019 - Son Dakika
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 00:29:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karahan ve İbiş ailelerinin acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]