Karahan ve Zolan'dan Yeni Yıl Mesajı

Denizli
Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Karahan, mesajında, yaşanan acı tatlı hatıraları ile gerek ülke gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılı daha geride bıraktıklarını, hayatın vazgeçilmez parçası olan güzel umutlar ve yeni beklentilerle yeni yılı karşıladıklarını belirtti.
Her yeni yılın beraberinde yeni umutlarla daha güzel başlangıçları getirdiğinin altını çizen Karahan, şunları kaydetti:
" Türkiye
'nin modern dünyada büyüklüğüne yaraşır bir konumda yerini alabilmesi adına daha çok çalışmak ve üretmek mecburiyetinde olduğumuzun bilincindeyiz. Bu anlayıştan yola çıkarak her birimizin kendi alanında üzerine düşen sorumluluğu farklı bir çaba ile ortaya koyma mesuliyeti vardır. Amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında, el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe huzura ve barışa olan inancımızı tazeleyerek, ülkemizi ve Denizli'yi hak ettiği noktaya taşımaktır. 2019'da da toplumun tüm kesimleriyle tam bir işbirliği ve dayanışma içinde Denizlimiz için planladığımız yeni projelerin hayata geçirilmesi ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulması için azami gayret sarf edeceğiz."
Başkan Zolan'dan yeni yıl mesajı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
da yayımladığı mesajda, geride kalan 2018'de Denizli'yi daha iyiye ve daha güzel götürme noktasında çok yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini, birçok projeyi tamamladıklarını ve 2018'in Denizli için başarılı bir yıl olduğunu kaydetti.
Vatandaşlarla el ele, kol kola Denizli'yi daha iyiye ve daha güzele götürdüklerini vurgulayan Zolan, "Ve bunu hep birlikte başardık. Denizlimiz bugün dünden daha iyi. İnşallah 2019'da yine el ele, kol kola, omuz omuza Denizlimizin ve çocuklarımızın geleceği için çalışacağımız ve birçok güzelliklerin yapılacağı, şehrimizin kazançlı çıktığı bir yıl olsun. Allah'ım herkesin gönlündekini var etsin. Kötü olayların olmadığı huzurun hakim olduğu yeni bir yıl olsun. Denizlimiz her yönüyle daha iyiye daha güzele gitsin. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılımızın hayırlara vesile olmasını diler, şehrimize, insanlarımıza, ülkemize güzellikler getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.