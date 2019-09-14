Karahantepe'de kazı heyecanı

Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait "T" biçiminde 250 dikilitaşın bulunduğu Şanlıurfa'daki Karahantepe'de başlayan kazılar bölgede heyecan uyandırdı.

Kentteki kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar kapsamında, şehir merkezine 46 kilometre mesafede bulunan Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997 yılında yüzey araştırması sırasında Karahantepe'deki yapılar fark edildi.

Yöre halkı tarafından "Keçilitepe" olarak da bilinen alanda, Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 2 yıl önce "Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları" projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı.



Bu araştırmalarda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi.

Kazılar bölge halkı için hem iş hemde umut kapısı oldu

İlk kez ay başında başlayan kazı çalışmaları bölgede yaşayan halk için de hem iş hem de umut kapısı oldu.

Karahantepe kazılarında çalışan işçiler, bölgede yaşayan ailelerden seçilirken, kazı alanının ileriki yıllarda turizme açılacak olmasının da yöre halkı için yeni bir istihdam kapısı olması bekleniyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Karul, "Bölge çok yakın bir zamanda turizme büyük katkı sağlayacak" dedi.

Kazı çalışmalarını, yöre insanlarıyla yürüttüklerini aktaran Karul, "Kazılarda bize en yakın yerleşkelerden başlayarak kazı işini yapma potansiyeli olan insanları çalıştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgede yaşayan Mehmet Can, bölgeyi daha önce mezarlık olarak bildiklerini, yapılan keşiften sonra alanın çok değerli olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Alanın korunması için de çaba gösterdiklerini ifade eden Can, "Kazıların başlaması bizi heyecanlandırdı. Hem Türkiye için hem de köylülerimiz için faydası oldu. Buradaki kazılarda bütün köylerden insanlar çalışıyor, hepimize faydası var. İleriki dönemlerde buraya kurulacak tesis de yine köylüler için iş kapısı olacak." diye konuştu.

Kazı çalışmalarına katılan Hüseyin Ferman da Karahantepe'nin yakınında oturduklarını, kazı çalışmalarına katılmadan önce işsiz olduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla çalışmak için il dışına gittiklerini aktaran Ferman, "Bu kazı çalışmalarının başlaması bizim için de çok iyi oldu. Evimize yakın bir yerde ekmek parası çıktı. Daha önce evimizin yakınlarında iş imkanı bulamıyorduk. ya hayvanlara bakmanız gerekiyor ya da mevsimlik işçiliğe gitmeniz gerekiyor. Şükür burada ekmeğimizi kazanıyoruz." şeklinde konuştu.

Halil Can ise Karahantepe'nin Göbeklitepe ile bir bağlantısının olduğunu bilmediklerini, alanın incelenmesi için gelen yetkililerden bunu öğrendiklerini ifade etti.

Kazı çalışmalarında görev almanın kendileri için bir fırsat olduğunu belirten Can, şunları söyledi:

"Evimize yakın bir yerde iş imkanı bulduk. Bu, bizim için önemli. Turizm açısından buranın daha da önemli bir yere geleceğini düşünüyoruz. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Eskiden insanlar dışarıda çalışmak zorunda kalıyordu, böyle bir yerin olması bölge halkı için iş imkanı oluşturdu. Bu alanın korunması için biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız."