Karahantepe Neolitik Çağ'a ışık tutacak - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA) tarafından Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi kapsamında yer alan Karahantepe'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Ersoy, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırları içinde kalan Karahantepe'nin 2007 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğini, Karahantepe'ye olan ilginin Göbeklitepe'de yapılan kazılarla paralel arttığını anlattı.

"Arkeoloji dünyasında ve tarih çevrelerinde ciddi yankılar uyandıran Göbeklitepe ile birlikte Karahantepe de birçok bilim insanının ilgisini üzerinde toplamış ve bu doğrultuda bölge ziyaret edilen bir yer haline gelmiştir." diyen Ersoy, çalışmalar sonucunda çok sayıda dikilitaş tespit edildiğini belirtti.

Karahantepe'deki çalışmalarda iki önemli nokta olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Birincisi, Göbeklitepe ve çağdaşlarından bilinen yuvarlak planlı yapılar alanın belirli yerlerinde yoğunlaşmaktadır. İkincisi de bu alanın bitişiğinde günlük kullanım öğelerinin çoğunlukta olduğu, başka bir deyişle yerleşim yeri özelliği taşıyan bir bölge bulunmaktadır. Burada yapılacak çalışmalarla, Göbeklitepe'de henüz araştırılmamış olan dönemin yerleşimcileri ve yerleşim yerleri hakkında bilgilere ulaşılması hedeflenmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe ve Göbeklitepe'de Türk ve yabancı bilim insanlarından oluşan, yaklaşık 70 kişilik interdisipliner ekip tarafından kazı ve restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü kaydederek "İnanıyorum ki Göbeklitepe'de olduğu gibi bu çalışmaların sonuçları da arkeoloji dünyası için ciddi bulgu ve bilgiler ortaya koyacaktır." dedi.

Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'nin Türkiye'de yapılmış en büyük ve kapsamlı arkeoloji projesi olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe merkez olmak üzere proje kapsamında Karahantepe'nin ülkemizde yer alan Neolitik Dönem yerleşimleri arasında en önemli duraklardan biri haline getirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle belirtmek istiyorum, isimlerde bir değişiklik yapmıyoruz. Her bölge kendi ismiyle anılmaya devam edecek, Taş Tepeler ise yaklaşık 100 kilometrelik bir hat içerisinde yer alan tamamının çatı ismi olacak. Projede Göbeklitepe ve Karahantepe ana istasyon; Sefertepe, Taşlıtepe, Ayanlar Höyük gibi alanlarda ise ara istasyonlar olarak planlanmıştır. Karahantepe ana istasyon noktasında ziyaretçi merkezinin 2022 yılında hizmete açılmasını hedefliyoruz."

Taş Tepeler Projesi kapsamında gerçekleştirilecek kazı ve araştırmalara dair bilgilerin toplanacağı, bilim insanlarının çalışmalarını yapabilecekleri Neolitik Araştırma Merkezi kurma çalışmalarına da devam ettiğini aktaran Ersoy, halihazırda 7 alanda arkeolojik kazı çalışmaları devam ettiğini söyledi.

Ersoy, ziyaretçi karşılama ve tanıtım merkezleri, sergi ve çevre düzenleme projeleri, ulaşım ve altyapı düzenlemeleri gibi çalışmaları da hayata geçirileceklerini de ifade ederek, "Cari ve personel giderleri hariç 127 milyon lira tutarında bir kamu yatırımı başlangıç için öngörüyoruz. Ben şimdiden ülkemize, bilim, kültür ve arkeoloji dünyamıza, turizmimize ve insanlığa hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Neolitik Dönem Projesi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülriz Kozbe de Neolitik döneme ait bölgelerin kazısının gün yüzüne çıkarılması için yapılacak çalışmaları paylaştı, Şanlıurfa'da 7 bin civarında kültürel varlığın bulunduğunu belirtti.

???????Karahantepe Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Necmi Karul ise zahmetli bir arkeolojik çalışman yürütüldüğünü, yerleşim yerlerine ilişkin bilinmeyenlerin kazılarla çıktığını anlatarak, Neolitik döneme ilişkin bilgi verip, kazı çalışmalarının yürütüldüğü yerlere ilişkin detaylı bilgiler paylaştı.

Bölgede ilk kez anıtsal yapılarla karşılaştıklarını, kazı alanlardaki dikili taşların dikkat çektiğini bildiren Karul, Karahantepe'de hayvan betimlemelerinin dikkati çektiğini, bu yapılardaki motiflerin ortak bir toplum hafızası özelliğini taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Karul, Karahantepe'nin Göbeklitepe ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, Karahantepe'deki buluntularda insanların yerleşik düzene geçişiyle hayvanlardan çok insan resimlerine yoğunlaştığının görüldüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, daha sonra ise beraberindeki heyetle kazı çalışmaların yapıldığı Karahantepe Ören Yeri'nde incelemelerde bulundu.