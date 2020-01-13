Karahisar Kalesi'nde eşsiz kış manzarası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karahisar Kalesi'nde eşsiz kış manzarası - Son Dakika

Karahisar Kalesi'nde eşsiz kış manzarası

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Karahisar Kalesi ve Akarçay, eşsiz manzara oluşturdu.

Karahisar Kalesi'nde eşsiz kış manzarası, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Karahisar Kalesi ve Akarçay, eşsiz manzara oluşturdu.

Afyonkahisar'da kent merkezinde volkanik özellikli, yerden yüksekliği 226 metre olan doğal yükseltili bir kaya kütlesi üzerinde 3 bin 360 yıllık geçmişe sahip Karahisar Kalesi, kar yağışının ardından doyumsuz bir manzara sunuyor. Hitit, Roma, Bizans, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan, dik yamaçları ve zorlu patikalarıyla dikkati çeken Karahisar Kalesi'ne gelenler, bu eşsiz manzara önünde fotoğraf çektirdi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri de Karahisar Kalesi ve Akarçay'ı drone ile görüntüledi.


Karahisar, Akarçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:32 Kaynak: DHA
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