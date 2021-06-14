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Karahüseyin ve Uzunhüseyin'de asfalt çalışması tamamlandı - Son Dakika

Karahüseyin ve Uzunhüseyin'de asfalt çalışması tamamlandı

14.06.2021 17:04
Karahüseyin ve Uzunhüseyin'de asfalt çalışması tamamlandı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Kale İlçesi Karahüseyin ve Uzunhüseyin mahallelerinde yapılan 7 km'lik asfalt çalışması tamamlandı.

Malatya'nın 13 ilçesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, Kale İlçesi Karahüseyin ve Uzunhüseyin mahallelerinde yapılan çalışmalarını tamamladı. 7 km'lik asfalt çalışmasının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi.

Uzunhüseyin ve Karahüseyin mahallelerine yapılan asfalt çalışmalarından dolayı memnun olduklarını dile getiren Uzunhüseyin mahalle muhtarı Vahap Kurtay ve Karahüseyin mahalle muhtarı Mustafa Yalçınkaya, Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür etti.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise, "Kale ilçemizin Uzunhüseyin ve Karahüseyin mahallelerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bölgemizde bulunan grup yolunda Kale ilçemize ait sekiz mahallemiz bulunuyor. Sekiz mahallemizin hiçbirinde asfalt yoktu. Kale Belediyemizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı yaptığımız bölge yüksek olması nedeniyle ilk olarak çalışmalara başladığımız yer. Bölgede 7 km'lik yolun asfaltını tamamladık ve kalan yerlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

ASFALTIN İSMİNİN GEÇMEDİĞİ NOKTALAR ASFALTLANIYOR

Kale ilçe olduktan sonra ilk defa Aluçlu bölgesinde asfalt çalışması yapıldığını söyleyen Kale Belediye Başkanı Murat Koca, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Kale ilçemizin Aluçlu bölgesinde yapılan çalışmaları inceledik. Sekiz mahallemizin bulunduğu bir bölgede çalışmalar yapılıyor. Kale ilçe olduğu günden bugüne asfaltın isminin geçmediği noktalarda bugün neredeyse bütün yollarımızın % 80-90'ı asfaltlanmış durumda. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine Kale İlçemize verdiği desteklerden dolayı ilçe halkım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın her noktasında Büyükşehir Belediyesinin şantiyelerinin olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, "Biz yola çıktığımızda yol ve su medeniyettir dedik. Yani yolsuz ve susuz hiçbir yerleşim yerimiz kalmayacak dedik. Çalışmalarımız Malatya'nın 13 ilçesinde devam ediyor. Rakımı çok yüksek olan Karahüseyin ve Uzunhüseyin mahallelerimizde de ekiplerimiz asfalt çalışmalarını yaptılar. Bu anlamda Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Çalışmaların Kale halkına, Uzunhüseyin ve Karahüseyin mahallelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Karahüseyin ve Uzunhüseyin'de asfalt çalışması tamamlandı

Koordinasyon Daire Başkanlığı, Selahattin Gürkan, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karahüseyin ve Uzunhüseyin'de asfalt çalışması tamamlandı - Son Dakika


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