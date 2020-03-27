Karaisalı Belediyesi 30 bin lavanta fidesi dağıttı - Son Dakika

Karaisalı Belediyesi, lavanta dikimini ilçede yaygınlaştırmak amacıyla 30 bin fide dağıttı.

Karaisalı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunan vatandaşlara lavanta fideleri düzenlenen törenle dağıtıldı.

Belediye Başkanı Saadettin Aslan, törende yaptığı konuşmada, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Lavantanın ilçemizde dikim ve üretimini teşvik etmek amacıyla bu fideleri vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Üreticilerimize desteklerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edecek. Dağıttığımız lavantalar olgunlaştığında üreticilerimize belediye olarak arı kovanları dağıtacağız. Dağıtacağımız arı kovanları ile vatandaşlarımız lavanta balı üretecekler." diye konuştu.