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Karaisalı Belediyesinden karla mücadelede çalışan personele ikramiye - Son Dakika

Karaisalı Belediyesinden karla mücadelede çalışan personele ikramiye

08.02.2022 16:27
Karaisalı Belediyesinden karla mücadelede çalışan personele ikramiye

Karaisalı Belediyesi karla mücadelede özveriyle çalışan personele ikramiye verdi.

Karaisalı Belediyesi karla mücadelede özveriyle çalışan personele ikramiye verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Saadettin Aslan karla mücadele çalışmalarında özveriyle çalışan personele teşekkür etti.

Aslan, ilçeye bağlı birçok mahallede yolların ulaşıma kapanmaması, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yoğun çaba gösteren personele teşekkür belgesiyle 1000'er lira ikramiye verdi.

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Saadettin Aslan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaisalı Belediyesinden karla mücadelede çalışan personele ikramiye - Son Dakika


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