Karaisalı Belediyesi karla mücadelede özveriyle çalışan personele ikramiye verdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Saadettin Aslan karla mücadele çalışmalarında özveriyle çalışan personele teşekkür etti.
Aslan, ilçeye bağlı birçok mahallede yolların ulaşıma kapanmaması, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yoğun çaba gösteren personele teşekkür belgesiyle 1000'er lira ikramiye verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karaisalı Belediyesinden karla mücadelede çalışan personele ikramiye - Son Dakika