Karaisalı'da deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Karaisalı'da deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 21:41
Karaisalı'da deprem tatbikatı yapıldı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İlçede 26 okulda eş zamanlı yapılan tatbikatta, ilk alarm zili ile birlikte öğretmen, öğrenci ve okul personeli "çök, kapan, tutun" hareketini yaparak deprem önlem pozisyonu aldı.

İkinci alarm sesiyle öğrenciler tek sıra halinde öğretmenlerin kontrolünde okul binalarını terk ederek okul bahçesinde güvenlik halkası oluşturdu. Tatbikat senaryosu gereği bina içerisinde kalan ve bahçeye çıkarılan yaralı öğrencilere, sağlık personelleri müdahale etti.

Tatbikata, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Saadettin Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Yeşilyurt ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Karacaoğlu da katıldı.

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YORUMLAR
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Karaisalı, Hisarcık, Deprem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaisalı'da deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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