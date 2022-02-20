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Karaisalı'da eğitime destek projesi başladı - Son Dakika

Karaisalı'da eğitime destek projesi başladı

20.02.2022 09:53
Karaisalı'da eğitime destek projesi başladı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Karaisalı Eğitimi Destekleme Projesi başlatıldı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Karaisalı Eğitimi Destekleme Projesi başlatıldı.

Kaymakam Mert Kumcu, AA muhabirine, dezavantajlı konumda bulunan başarılı öğrencilerin eğitim öğretim ortamına daha aktif katılımını desteklemek, öğrencilerin okul ortamı ve öğrenmeye karşı motivasyonlarını artırarak eğitimde gelişime katkı sunmak amacıyla proje başlattıklarını belirtti.

Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında bilgiler veren Kumcu, şunları söyledi:

"Maddi durumu elverişli olmayan öğrenciler için kitap ve çalışma masası temini edilecek. İlçe genelinde ödüllü deneme sınavları, bilgi yarışmaları, lise ve üniversite gezileri, pansiyon buluşmaları, veli seminerleri, meslek tanıtım seminerleri gibi çeşitli aktiviteler yapılacak. Projenin ilçemiz eğitimine büyük katkıları olacağını düşünüyorum."

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Karaisalı'da eğitime destek projesi başladı Karaisalı'da eğitime destek projesi başladı Alkollü şahıs husumetlisini bıçakladı, kendini sakinleştirmeye çalışanları satırla yaraladı. Alkollü şahıs husumetlisini bıçakladı, kendini sakinleştirmeye çalışanları satırla yaraladı. Okul bahçesinde hem meyve üretecekler hem de eğitim görecekler Okul bahçesinde hem meyve üretecekler hem de eğitim görecekler

Karaisalı, Hisarcık, Adana, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaisalı'da eğitime destek projesi başladı - Son Dakika


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