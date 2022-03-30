Karaisalı'da kadınlar için "Spor Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, kadınlara yönelik 7 farklı branşta "Spor Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve belediye ortaklığında hayata geçirilen 7'den 70'e Karaisalı Spor Yapıyor Projesi kapsamında, Hacı Aldatmaz Kapalı Spor Salonu'nda yapılan "Spor Günü" etkinliğine yaklaşık 150 kadın katıldı.

Katılımcılar, masa tenisi, dart, badminton, bilek güreşi, futsal, voleybol ve basketbol branşlarındaki organizasyonlarda keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe, Kaymakam Mert Kumcu da katıldı.