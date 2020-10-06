Karaisalı'da uygunsuz motosikletler toplanıyor - Son Dakika

Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş kontrol noktasını ziyaret ederek, yapılan denetimleri yerinde inceledi.

Kaymakam Mehmet Kaya, gerek İlçe Jandarma Komutanlığı gerekse İlçe Emniyet Amirliği trafik ekiplerinin yıl boyunca ilçenin her noktasında ayrı ayrı veya birlikte denetimlerinin devam edeceğini, bundaki amacın hem sürücülerin hem de yayaların olası can ve mal kayıplarını önlemek, tehlikeli bir şekilde araç ve motosiklet kullananlara engel olmak, ayrıca gürültü kirliliğini önlemek olduğunu söyledi.

Trafik kazaları, ses kirliliği ve hırsızlık olaylarının önüne geçilebilmesi için mobilet ve motosikletlerin toplanmaya başlandığını belirten Kaymakam Kaya, "Ruhsatı olmayan, tescil yaptırmayan, ehliyeti olmayan, hız yapan, kask takmayan motor sahiplerine defalarca ikazda bulunduk. Toplanması gereken motorları artık topluyoruz" dedi.

Motorları toplamaktaki tek amaçlarının ehliyetsiz insanların motor kullanmalarını azaltmak, tescilsiz motorları da kayıt altına almak olduğunu dile getiren Kaymakam Kaya, bunun için sivil ekiplerin de görevlendirildiğine dikkat çekti. Kaya, "Kimse bizim başımıza gelmez diye düşünmesin herkes kurallara uysun, denetimlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecektir" uyarısında bulundu. - ADANA